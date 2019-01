Reddit this

Das Prinzessin Sofia eine echte "Fashionista" ist, ist bekannt. Mit ihrem neusten Look schlägt sie nun jedoch alle Preisrekorde!

Der Grund: Sofias Schuhe und ihre Tasche übertrumpfen den Preis ihres Kleides um ein Vielfaches!

Prinzessin Sofia: Luxus-Prinzessin?

Eigentlich galt Prinzessin Madeleine, die jüngste Tochter von König Carl Gustaf und Königin Silvia, als absolute -Prinzessin. Seit der Hochzeit von Sofia und Carl Philip von Schweden vor drei Jahren, konnte ihr Sofia diesen Rang allerdings streitig machen. Durch die Traumhochzeit gewann das skandinavische Königshaus mit der nicht nur eine Schwiegertochter dazu, sondern ebenfalls einen waschechten Fashion-Profi. Immer wieder beweist Prinzessin Sofia, dass sie zu dem richtigen Anlass das perfekte Outfit aus ihrem "Kleiderschrank" zaubern kann.

Doch wie teuer sind eigentlich die königlichen , mit denen Sofia ihren Outfits den letzten Schliff verleiht? Bei einem ihrer neusten Looks musste sie dafür jedenfalls ordentlich in die Tasche greifen. Während ihr Kleid von "LK Bennett" gerade mal 335 Euro kostet, liegt ihre "Small-Bag" von "Salvatore Ferragamo" bei stolzen 590 Euro. Ihre Heels von "Stinaa J" haben einen Wert von 420 Euro. Ein wahrer Accessoires-Preisrekord. Doch Prinzessin Sofia kann auch anders...

Prinzessin Sofia: Sie kauft auch von der Stange

Obwohl Prinzessin Sofia mit ihrem aktuellen Ensemble nicht gerade als Schnäppchenjägerin bezeichnet werden kann, ist sich die Frau von Prinz Carl Philip auch für ein Kleid von der "Stange" nicht zu schade. Des Öfteren war die schwedische Monarchin bereits dabei zu sehen, wie sie auch in "Günstig"-Kleidern alle royalen Fan-Herzen höherschlagen ließ. Dass sie sich damit in prominenter Gesellschaft befindet, zeigte vor Kurzem auch ! Die schöne Frau von präsentierte sich dabei in einem "Zara"-Look und bewies, dass auch günstig absolut royal sein kann.

Ein paar teure Accessoires sind somit auch mal vollkommen in Ordnung...