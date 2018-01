Sofia von Schweden: Schockierendes Foto aufgetaucht!

Sofia von Schweden ist bekannt für ihr perfektes Styling. Bei öffentlichen Auftritten begeistert die schwedische Prinzessin ihr Volk immer wieder mit atemberaubenden Outfits. Umso überraschender ist der Schnappschuss, der jetzt von der Prinzessin aufgetaucht ist. Die Schweden sind geschockt. Ist das wirklich die Frau von Prinz Carl Philip?

Sofia von Schweden überrascht mit Schnappschuss

Sofia von Schweden scheint sich mit ihrem Look perfekt an die schwedische Königsfamilie angepasst zu haben. Dies war jedoch nicht immer so. Ein "Instagram"-Schnappschuss der Vergangenheit zeigt: Die schwedische Prinzessin hatte auch den ein oder anderen Mode-Fauxpas! Und auch ihre Hautfarbe schien nicht immer so natürlich zu sein, wie jetzt.

Sofia von Schweden ungewohnt legere

Auf dem "Instagram"-Profil der schwedisch-finnische Violinistin Linda Brava ist Sofia in einem ungewohnt legeren Look zu sehen. Auch bei ihrer Hautfarbe scheint die Prinzessin ein wenig geschummelt zu haben. Sofia ist ungewöhnlich braun. Viele Schweden fragen sich: Was ist mit Sofia los?

Zur Erleichterung aller royalen Fans wurde das Foto bereits vor fünf bis sechs Jahren aufgenommen. Damals war Sofia noch bürgerlich und hieß Hellqvist. Linda Brava knipste das Bild von Prinzessin Sofia und ihrer Tochter Olivia im Rahmen einer Veranstaltung von Project Playground. Auch wenn Prinzessin Sofia und Olivia auf dem Foto um die Wette strahlen, sind wir uns sicher: Sofias jetziger Look gefällt uns besser!