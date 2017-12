Sofia von Schweden: Traurige Beichte! Die Prinzessin spricht Klartext

Das schwedische Volk ist schockiert. In einer traurigen Beichte spricht Prinzessin Sofia Klartext. Die Frau von Prinz Carl Philip berichtet von fiesen Mobbingattacken und Anfeindungen aus der Öffentlichkeit gegen ihre Person.

Prinzessin Sofia musste sich bösen Anfeindungen stellen

Mittlerweile ist Prinzessin Sofia von Schweden eines der beliebtesten royalen Mitglieder des schwedischen Königshauses. Doch das war nicht immer so. Wie die Frau von Prinz Carl Philip verrät, musste sie sich in der Vergangenheit bösen Anfeindungen stellen. Der Grund für die Angriffe: Als Sofia und Carl Philip ihre Beziehung öffentlich machten, waren viele Schweden der Meinung, dass Sofia auf Grund ihrer Fernsehgeschichte und ihrer Modeltätigkeit zu wenig königlich sei.

Prinzessin Sofia litt unter den Vorwürfen

Wie Prinzessin Sofia in der der TV-Doku "Året med kungafamiljen" berichtet, habe sie sehr unter den öffentlichen Anfeindungen gelitten. So sagt sie: "(...) dass es eine solche Hasswelle geben würde, gegen mich und gegen uns als Paar, das war ein Schock." Sie verlor dadurch ihr Selbstvertrauen. So fügt sie hinzu: "Ich habe mich selbst in Frage gestellt". Zum Glück ist das Vergangenheit. Die letzten Jahre haben bewiesen: Die Anschuldigungen waren vollkommen überflüssig. Die Prinzessin ist mittlerweile zweifach-Mama und bezaubert das schwedische Volk immer wieder mit ihren glamourösen Auftritten.