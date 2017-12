Sohn missbraucht 50 Kinder - Mutter bringt ihn zur Polizei

Die Geschichte ist unglaublich! In Kalifornien übergab eine Mutter der Polizei ihren 18-jährigen Sohn. Der Grund: Der 18-Jährige beichtete ihr schwere Missbrauchsverbrechen. Seit seinem zehnten Lebensjahr soll er sich an knapp 50 Kindern vergangen haben.

Der 18-Jährige missbrauchte zwei Brüder

Wie mehrere US-Medien über den Fall berichten, habe der 18-Jährige vor seiner Verhaftung in einem Motel in Kalifornien gelebt. Dort lernte er zwei Brüder kennen. Der 8-Jährige und sein vier Jahre jüngere Bruder waren ebenfalls Gäste des Motels. Sie schlossen schnell Freundschaft mit dem jungen Mann und ihre Eltern erlaubten ihnen, sich in dem Motelzimmer des 18-Jährigen aufzuhalten. Dort verging er sich an den beiden Jungen. Einen soll er sogar zum Oralsex gezwungen haben. Nach dem Missbrauch beichtete der Täter seiner Mutter sein neustes Verbrechen. Diese reagierte sofort.

Die Mutter bringt 18-Jähigen zur Polizei

Nach der schockierenden Beichte ihres Sohnes entschloss sich die Mutter umgehend dazu, ihr Kind der Polizei zu übergeben. Wie die Ermittlungen ergaben, soll der Täter seit seinem zehnten Lebensjahr mindestens 50 Kinder im Raum Südkalifornien missbraucht haben. Der 18-Jährige muss sich für seine Taten nun vor Gericht verantworten.