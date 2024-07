Sommer-Dschungelcamp: Der Starttermin für die Allstars-Staffel steht fest!

Schon bald geht es los! Vor wenigen Monaten wurde bekannt gegeben, dass es diesen Sommer eine Dschungelcamp-Allstars-Staffel geben wird. Zum 20. Jubiläum von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" hat sich RTL etwas ganz Besonderes überlegt und will ehemalige Teilnehmer erneut in den Dschungel schicken. "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" wurde im Mai m Swadini Nationalpark in Südafrika gedreht, jetzt steht fest, wann die Ausstrahlung im TV sein wird!