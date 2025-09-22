„Sommerhaus” 2025: Der Gewinner steht fest!

Die Aufzeichnungen zum Sommerhaus 2025 fanden bereits im Frühsommer statt, dementsprechend ist der Sieger bereits sicher – doch bis zur TV-Ausstrahlung dürfen die Kandidaten nichts verraten. Wer ausplaudert, riskiert empfindliche Vertragsstrafen. Dennoch gibt es klare Zeichen: Ein Paar kann sich den Titel bereits abschminken. Nach den Dramen und den ersten sportlichen Erfolgen im Haus verdichten sich die Anzeichen, dass insbesondere eingespielte Teams mit hoher sozialer Kompetenz die besten Karten haben.