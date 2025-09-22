„Sommerhaus” 2025: Der Gewinner steht fest!
Das Gewinnerpaar vom „Sommerhaus” steht bereits fest. Doch wer hat es geschafft, sich durchzusetzen? So stehen die Chancen wirklich.
Das Gewinnerpaar vom „Sommerhaus” 2025 steht fest.
Das RTL-Format „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ sorgt auch 2025 wieder für Spannung, Emotionen und reichlich Gesprächsstoff. Acht prominente Paare kämpfen um den begehrten Titel „Promipaar 2025“ und ein lukratives Preisgeld von 50.000 Euro. Wer sich in der Erfolgs-Show durchsetzen konnte, steht bereits fest. Aber wer macht das Rennen?
„Sommerhaus der Stars”: Kein Luxus, nur Drama
Wer denkt, das „Sommerhaus” wäre reiner Urlaub, wird schnell eines Besseren belehrt. Kandidaten wie Jochen Horst und Ehefrau Tina sehen das Format zwar als Abenteuerurlaub, doch auf Komfort – selbst in der Jubiläumsstaffel – wartet hier niemand. Schon nach kurzer Zeit knallt es heftig: Zwischen Micha und Edda, die ihre Liebe bei „Ex on the Beach“ fanden, herrscht von Anfang an dicke Luft. Harmonie? Fehlanzeige! Und rasch entstehen Gerüchte, dass die Beziehung das „Sommerhaus” nicht überlebt hat.
Fazit: Wer im Haus besteht, braucht vor allem Nervenstärke, Teamgeist und eine gehörige Portion Durchhaltevermögen.
Die ersten Favoriten und überraschende Auszüge
Bereits nach den ersten drei Folgen wurde deutlich, dass der Weg zum Titel steinig ist. Ex-Dschungelcamperin Hanka Rackwitz und ihr Freund Pierre verließen das Haus schon nach der ersten Nominierungsnacht – angeblich freiwillig. Doch laut Mitstreiterin Paulina Ljubas gibt es Zweifel an dieser Darstellung. Ob noch mehr hinter dem vorzeitigen Auszug steckt, bleibt ein Mysterium.
Durch den vorzeitigen Abschied wurden zwei andere Paare – die eigentlich die meisten Nominierungsstimmen erhalten hatten – vorerst verschont. Bedeutet das ein Comeback in der Gunst der Mitbewohner oder sind ihre Siegerchancen endgültig dahin?
Das sind die Top-Favoriten auf den Sieg 2025
Nach den Startfolgen zeichnen sich bereits die stärksten Teams ab:
Paulina Ljubas & Tommy Pedroni: Erfahrene Reality-Profis, die bereits gemeinsam „Couple Challenge“ gewinnen konnten. Schon früh sicherten sie sich den Nominierungsschutz.
Silva Gonzalez & Stefanie Schanzleh: Ein harmonisches Team, das mit Teamgeist und Spielstärke glänzt.
Ryan Wöhrl & Lina: Sehr partnerschaftlich und konfliktfrei, gelten beide als heimliche Gewinnerkandidaten.
Die Konkurrenz ist groß, doch Paulina & Tommy gelten als Power-Paar. Allerdings ist ihr Sieg keinesfalls sicher: Sobald die beiden sich nicht sichern können, ist die Gefahr groß, herausgewählt zu werden. Stille Favoriten wie Lina & Ryan oder Silva & Stefanie könnten also am Ende triumphieren.
Wer gewinnt das „Sommerhaus” 2025? Diese Hinweise sprechen für das Siegerpaar
Die Aufzeichnungen zum Sommerhaus 2025 fanden bereits im Frühsommer statt, dementsprechend ist der Sieger bereits sicher – doch bis zur TV-Ausstrahlung dürfen die Kandidaten nichts verraten. Wer ausplaudert, riskiert empfindliche Vertragsstrafen. Dennoch gibt es klare Zeichen: Ein Paar kann sich den Titel bereits abschminken. Nach den Dramen und den ersten sportlichen Erfolgen im Haus verdichten sich die Anzeichen, dass insbesondere eingespielte Teams mit hoher sozialer Kompetenz die besten Karten haben.
Noch bleibt es spannend: Erst im großen Finale von „Das Sommerhaus der Stars“ wird RTL das Siegerpaar offiziell bekannt geben. Wer letztlich das Rennen macht, bleibt abzuwarten …
Die „Sommerhaus”-Gewinner der vergangenen Staffeln
2024 (Staffel 9): Sam Dylan und Rafi Rachek
2023 (Staffel 8): Serkan und Samira Yavuz (ehemals Klampfl)
2022 (Staffel 7): Patrick Romer und Antonia Hemmer
2021 (Staffel 6): Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt
2020 (Staffel 5): Caro und Andreas Robens
2019 (Staffel 4): Mike Heiter und Elena Miras
2018 (Staffel 3): Uwe und Iris Abel
2017 (Staffel 2): Nico Schwanz und Saskia Atzerodt
2016 (Staffel 1): Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan
