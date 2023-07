"Sommerhaus"-Aleksandar Petrovic & Vanessa Nwattu: Hochzeit-Hammer nach der Show

Nachdem Aleksandar Petrovic bei "Temptation Island VIP" den Treuetest nicht bestand und noch in der Show mit seiner Verführerin Vanessa Nwattu zusammenkam, war die Debatte um ihre Beziehung groß. Im "Sommerhaus der Stars" wollen sie es in der kommenden Staffel allen zeigen, was für ein starkes Team sie sind. Nun, nach den Dreharbeiten, ist sogar schon von Hochzeit die Rede.