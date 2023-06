Das Sommerhaus der Stars 2023: TV-Hammer! DIESES Paar ist offenbar auch dabei

Eines steht jedoch schon jetzt fest: Serkan und Samira würden in der Sendung sicherlich für Wirbel sorgen. Die beiden sind in der Reality-TV-Welt schon lange kein unbeschriebenes Blatt mehr. Sie lernten sich in der Dating-Show "Bachelor in Paradise" kennen und lieben. Wenig später wurden sie bereits Eltern einer kleinen Tochter. Vor Kurzem holte sich Serkan den Sieg bei "Kampf der Realiystars". Es bleibt spannend, ob er und seine Liebste sich auch im "Sommerhaus" an die Spitze kämpfen...

Welche Paare haben sich nach ihrer "Sommerhaus der Stars"-Teilnahme getrennt? Das erfahrt ihr hier im Video: