„Sommerhaus der Stars” 2025: Er hat den Kleinsten!

Das „Sommerhaus der Stars 2025” sorgt schon nach wenigen Folgen für Gesprächsstoff. Die Fans lernen die Promi-Paare kennen und haben längst ihre Lieblinge und weniger beliebten Kandidaten ausgemacht. Silva Gonzalez bringt es selbst auf den Punkt: „Wenn die Leute über mich reden und lästern, dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht.“ Doch kommt seine provokante Art wirklich gut an? Ein Blick auf die Instagram-Accounts der Stars zeigt, wie groß ihre Beliebtheit und Bekanntheit tatsächlich ist – und wer sich im Netz zum echten Publikumsliebling entwickelt.