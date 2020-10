Sommerhaus der Stars: Bittere Eskalation bei Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Und Kubilay? Weist die Vorwürfe von sich. „Wir sind einander immer noch sehr verbunden“, erklärt er gegenüber "Closer" das Foto, das seine Ex so in Rage gebracht hat. „Das Bild zeigt die Mutter meiner Kinder. Schon daher wird sie immer ein Teil meines Lebens sein und bleiben.“

Dass er Georgina misshandelt hätte, streitet er ebenfalls ab. „Ich habe sie weder geschlagen noch ausgenutzt, im Gegenteil. Vor Gericht bin ich auch entsprechend freigesprochen worden!“ Es sei auch für ihn nicht schön „Georgina in dieser Verfassung zu sehen“, gibt er sich betrübt. „Schließlich hatten wir eine intensive Zeit miteinander.“ Zu versöhnlichen Tönen kann er sich aber dennoch nicht durchringen. „Ich bin traurig und enttäuscht, dass sie so fürchterliche Behauptungen von sich gibt!“ Klingt nicht so, als ob es mit diesen beiden noch mal ein gutes Ende nehmen könnte…