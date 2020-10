Sommerhaus der Stars: Das hält Diana Herold wirklich von Lisha

Doch was ist passiert? Diana wollte Eva erzählen, dass Lisha sie mit Helena Fürst verglichen hat. Das hat die Berlinerin mitbekommen und ist wütend auf die beiden losgestürmt. Sie hat es als fiese Lästerattacke hinter ihrem Rücken aufgenommen. Und die Situation eskalierte.

Rückblickend verrät Diana nun, wie es für sie war. "Es war mental herausfordernd, immer ruhig zu bleiben, denn man konnte kaum ein normales Gespräch führen", so die Blondine im Interview mit "Promiflash".

Sie und ihr Mann Michael haben einfach nur Mitleid: "Wenn man so sehr in seinem Herzen verletzt ist, der Hass so groß ist, schaltet leider auch das Hirn ab." Und weiter: "Wir sahen bei solchen Ausrastern das verzweifelte, verletzte Kind, was sie dringend heilen sollte."

Bleibt abzuwarten, wie Lisha auf diese Aussagen reagiert...

Im VIDEO seht ihr, welche Sommerhaus-Paare längst getrennte Wege gehen: