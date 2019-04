Das Sommerhaus der Stars: Diese Promi-Paare sind dabei!

Reddit this

In wenigen Wochen geht "Das Sommerhaus der Stars" endlich in die nächste Runde! Jetzt wurden die ersten Promi-Paare enthüllt....

Eigentlich wollte die Kandidaten-Liste der diesjährigen Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" streng geheim halten. Doch die Zeitschrift "Closer" verriet schon jetzt die ersten Namen.

Das sind die Kandidaten

Bereits vor einigen Tagen wurde gemunkelt, dass Michael Wendler mit seiner 18-jährigen Freundin Laura Müller in die Promi-WG ziehen wird. Angeblich sollen die beiden die höchste Gage abstauben. Doch auch der restliche Cast kann sich sehen lassen! U.a. will Ex-"Bachelorette"-Kandidat mit seiner Freundin Julia die -Show aufmischen. Schon im " " bewies der feurige Italiener, dass in ihm reichlich Streit-Potential schlummert...

Nico Schwanz: Er lässt sich Falten mit Bauchfett wegspritzen

Doch Domenico ist nicht der einzige Kuppelshow-Kandidat, der das Abenteuer "Sommerhaus" wagt. Auch sein ehemaliger "Bachelorette"-Konkurrent Niklas Schröder ist mit seiner Verlobten Jessica Neufeld dabei. Außerdem haben " "-Kumpel Philipp Stehler und seine Antonia Elena angeblich einen Vertrag für die RTL-Show unterschrieben. Zu der illustren Runde gesellen sich Ex-Boyband-Sänger und Kate Merlan, die Ex von Nino de Angelo. Die beiden bezeichnen ihre Beziehung als wild und chaotisch. Das kann ja heiter werden…