Sommerhaus der Stars: Drama um Bauer Uwes Nase

Im "Sommerhaus der " geht es heute Abend rund! Nach zwei Wochen in der Promi-WG liegen die Nerven der Kandidaten blank. Bauer Uwe Abel und seine Iris kriegen sich sogar so heftig in die Haare, dass Uwe in Tränen ausbricht! Was ist passiert?

Sommerhaus der Stars: Skandal hinter den Kulissen!

Bauer Uwe wurde als Kind gemobbt

Eigentlich beginnt das Gespräch ganz harmlos. Iris will endlich . "Soll sie das Geld fürs Studio nicht nur ausgeben, sondern auch mal hingehen - dann nimmt man auch ab", kommentiert Uwe. Klar, dass Iris das nicht auf sich sitzen lassen kann. "Uwe hat ja panische Angst vorm Zahnarzt. Da hat er auch traumatische Erlebnisse gehabt." Für den Schweinebauern ein Schlag ins Gesicht. Weinend verlässt er den Raum. Für ihn sind seine Zähne bzw. sein Aussehen ein wunder Punkt. Die Erinnerungen an seine Kindheit sind einfach zu schmerzlich. "In meiner Schulzeit wurde sehr viel über meine Nase gelästert. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, keine Kinder zu kriegen", erzählt er traurig.

Bis einer heult

Auch bei Micaela Schäfer und Stephanie Schmitz kullern in Folge 3 die Tränen. Das eigentlich harmlose Einparkspiel, bei dem die Männer mit verbundenen Augen von ihren Frauen in eine Parklücke gelotst werden, ist für die beiden zu viel. "Ich will doch keinen Ärger von dir", schluchzt Stephi in den Armen ihres Verlobten Julian Evangelos. Nachdem Micaela von ihrem Freund Felix Steiner beschuldigt wird, nur eine große Show zu machen, brechen auch bei ihr alle Dämme. "Das stimmt einfach nicht!", verteidigt sich das Nacktmodel.

Ob die Paare sich wieder zusammenraufen können und welches Paar die Koffer packen muss? Das wird sich wohl erst heute Abend zeigen. " " läuft ab 20:15 Uhr bei .