Sommerhaus der Stars: Ekel-Alarm bei Mola Adebisi

Ex-VIVA-Moderator Mola Adebisi und seine Freundin Adelina Zilai durften als erstes Promi-Paar in das Haus einziehen. Doch dann war er fassungslos: "Wenn man das von draußen sieht, ist das so schön. Und dann geht man rein... Ein Kuhstall ist besser!" Zudem roch es in dem Haus wohl alles andere als gut. "Wie kann man den Geruch beschreiben in diesem Haus? Einen alten, nassen Lappen, den du in der Spüle vergessen hast", so Mola Adebisi.