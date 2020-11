Sommerhaus der Stars: Fake-Skandal! Nach dem Finale kommt alles ans Licht

Das Youtube-Paar glaubt an eine Verschwörung gegen sie. "Wir haben als Halbfinale ein Riesen-Spektakel erwartet. Ein Spiel, was ALLES von einem fordert, und nicht wieder nur für bestimmte Bewohner zum Vorteil genutzt werden konnte. Leider war es WIEDER ein Wissensspiel, wo schon im Vorfeld klar war, wer dieses gewinnen kann", schimpfen die beiden jetzt im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Die Spiele, wo es um Allgemeinwissen ging, waren unsere Schwäche. Unser Fehler war, dass wir das vor dem Start ausgeplaudert haben, denn zum Ende kamen plötzlich sechs Spiele in der Art hintereinander. Was es in den vorherigen Staffeln so NIE gab." Generell sei im "Sommerhaus" viel getrickst worden.