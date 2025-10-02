„Sommerhaus der Stars“: Fans zerreißen die Staffel – mehr Kita als Show?
Das „Sommerhaus der Stars“ floppt. Kommentare im Netz häufen sich, immer mehr fragen sich: Ist diese Schlammschlacht nicht längst zu viel des Guten?
Hosen runter, vor laufender Kamera? Tommy Pedroni ist nicht der Einzige, der in dieser Show blank gezogen hat – im wahrsten Sinne des Wortes.
© RTL
Die Jubiläumsstaffel vom Sommerhaus der Stars übertrifft ALLES! Das beste Stück vor laufender Kamera schütteln, heftige Beleidigungen unter der Gürtellinie und Trennungsdramen, die mit jeder Folge noch doller werden. Für viele Zuschauer:innen ist diese Staffel vom Sommerhaus ein kleines bisschen zu viel des Guten – und das, obwohl das Format eigentlich von Drama lebt. Doch irgendwo scheint die Grenze erreicht. So jedenfalls sehen es viele Fans, die ihrem Frust in den Kommentaren im Netz Luft machen.
Was steckt wirklich hinter den Kommentaren?
Ein Fan bringt es auf den Punkt:
„Ich bin sauer! So unbefriedigt kann ich doch nicht schlafen gehen. Ich hab mich auf 1,5 Std Sommerhaus eingestellt und nicht auf 49 min.“
Doch es bleibt nicht bei der Sendezeit! Auch inhaltlich gibt es ordentlich Gegenwind:
„…die Menschen mit dem ehrlichsten Charakter raus sind.“
Klingt ganz so, als würden sich die Zuschauer:innen immer weniger mit dem Cast identifizieren können. Noch deutlicher wird es mit diesem Kommentar: „Irgendwie ist diese Staffel voll Kindergarten.“
Bitter! Was einst als Trash-TV mit Kultstatus gefeiert wurde, verliert offenbar für viele an Relevanz – und Respekt.
Ein anderer Fan geht sogar noch weiter und stellt das komplette Format infrage:
„Was schauen wir uns da eigentlich an? Einer lächerlicher als der Andere. Das ist alles so bodenlos.“
Puh, das sitzt! Und nicht nur das Verhalten der Kandidat:innen steht in der Kritik – auch RTL selbst bekommt sein Fett weg. Besonders die Schnitttechnik sorgt für Kopfschütteln. Im Netz ist sogar von „Äffchen im Zoo“ die Rede – ein Kommentar, der deutlich macht, wie frustriert die Fanbase inzwischen ist.
Und es wird ernst:
„Wäre dafür, dass wir alle das jetzt nicht mehr gucken.“
Das ist doch mehr als Beweis genug, dass RTL sich von der Show verabschieden kann…
Fan-Wut eskaliert – wie lange macht RTL das noch mit?
Klar ist: Die Zuschauer sind genervt wie selten. Ob der Sender die Kritik ernst nimmt – oder einfach aussitzt –, bleibt abzuwarten...