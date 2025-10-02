„Sommerhaus der Stars“: Fans zerreißen die Staffel – mehr Kita als Show?

Die Jubiläumsstaffel vom Sommerhaus der Stars übertrifft ALLES! Das beste Stück vor laufender Kamera schütteln, heftige Beleidigungen unter der Gürtellinie und Trennungsdramen, die mit jeder Folge noch doller werden. Für viele Zuschauer:innen ist diese Staffel vom Sommerhaus ein kleines bisschen zu viel des Guten – und das, obwohl das Format eigentlich von Drama lebt. Doch irgendwo scheint die Grenze erreicht. So jedenfalls sehen es viele Fans, die ihrem Frust in den Kommentaren im Netz Luft machen.