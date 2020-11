Sommerhaus der Stars-Fluch: Liebes-Aus bei Shawne Fielding und Patrick Schöpf

Bei Instagram machen die beide Stars das traurige Liebes-Aus offiziell.

"Nach fast 7 Jahren haben wir uns entschlossen, uns mit Respekt und Freundschaft im Guten zu trennen und in Zukunft getrennte Wege zu gehen. Wir hatten eine tolle und spannende Zeit zusammen, sowohl in der Partnerschaft als auch als Patchwork Familie. Für uns beginnt somit eine neue Lebensphase, wir werden uns weiterhin freundschaftlich verbunden sein, und denken auch das gemeinsame Anlässe oder Einladungen in Zukunft problemlos möglich sein sollten, wir sind nach wie vor ein gutes Team", schreibt die Blondine zu einem alten gemeinsamen Foto.

2018 konnte noch jeder die Liebe der beiden im "Sommerhaus der Stars" bewundern. Wieso sich die beiden nun getrennt haben, behalten sie für sich. Doch sie sind nicht die ersten, die von dem Fluch getroffen wurden...