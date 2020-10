Sommerhaus der Stars: Gewinner-Paar enthüllt!

Was noch für einen Sieg spricht: Lisha soll nächstes Jahr ins "Dschungelcamp" ziehen. Auch Elena Miras nahm an der Show teil, nachdem sie mit Mike Heiter das "Sommerhaus" gewann. Ob das wirklich die Wahrheit ist - und Lisha und Lou am Ende die strahlenden Gewinner sind? Der Antwort erfahren wir wohl erst im Finale am 1. November...

Die nächste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" könnt ihr HIER bereits drei Tage vor der Ausstrahlung bei TVNOW streamen . *

Welche Paare haben sich nach dem "Sommerhaus der Stars" getrennt? Das erfahrt ihr im Video: