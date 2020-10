Sommerhaus der Stars: Jetzt packt Annemarie Eilfeld aus!

Alle gegen Eva Benetatou! Mit diesen drei Worten kann man "Das Sommerhaus der Stars" wohl am besten zusammenfassen. Besonders Andrej Mangold und Jenny Lange schießen gegen die 28-Jährige und bringen auch die anderen gegen sie auf. Und so hat sich auch Annemarie gegen die Beauty gewendet und lästert was das Zeug hält! Eine Tatsache, die die Zuschauer nicht ungesühnt lassen und stark kritisieren! Doch die Blondine wehrt sich.