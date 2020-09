Sommerhaus der Stars: Jetzt rechnet Kubilay mit Andrej Mangold ab

Ekelhaft, asozial und wirklich das Allerletzte – nach der Ausstrahlung seines Ausrasters im „Sommerhaus der Stars“ flogen diese und ähnliche Beschimpfungen dem in Ungnade gefallenen und ausgezogenen Kubilay Özdemir nur so um die Ohren.

„Es ist leider eskaliert“, räumt Kubilay Özdemir nun gegenüber "Closer" ein. Eine in jeder Hinsicht nüchterne Feststellung, denn nach seinem Suff-Wutanfall in der aktuellen „Sommerhaus“-Staffel wurde der Partner von Party-Girl Georgina Fleur mit einem Schlag zum meistgehassten TV-Kandidaten des Jahres – und landete direkt nach seinem Auszug im Entzug. Denn jeder konnte sehen: Da war nicht nur Alkohol im Spiel…

Wie steht er heute dazu, dass er seinem Mitbewohner Andrej Mangold (33) nach einer Meinungsverschiedenheit mitten ins Gesicht spuckte? Kubilay gibt sich geläutert: „Wenn man sich in der Zusammenfassung sieht, kommt man sich selbst fremd vor. Ich würde diese Kurzschlusshandlung gerne aus meinem Leben streichen, wenn ich könnte.“

Bei dem Ausraster sollen neben Alkohol auch Drogen im Spiel gewesen sein. „Es war einfach eine schlimme Phase“, gibt Kubi zu. Bis zur letzten Sekunde habe er überlegt, die Teilnahme abzusagen. „Meine zu dem Zeitpunkt nicht gerade blendende Gesamtverfassung hat mich zweifeln lassen, doch man kennt das ja: Man hat zugesagt und möchte dann nicht kurz vor knapp zurückziehen.“

Und so nahm das Drama seinen Lauf. Und wurde für ihn zu einer Art Weckruf, so Kubilay Özdemir: „Das Ganze hat mir geholfen, über mich nachzudenken.“ Aber, fügt er hinzu: „Dieser Diskurs mit mir selbst hätte vielleicht nicht gleich in so einer großen Öffentlichkeit losgetreten werden müssen.“

Kubilay Özdemir rechnet mit RTL ab

Dass RTL jedoch genau das tat, wirft der Unternehmer jetzt den Verantwortlichen vor: „Ich habe es dem Sender sehr einfach gemacht. Was gezeigt wird, kann natürlich nicht die gesamte Situation abbilden. Jede Auswirkung hat eine Ursache. Das wissen alle Beteiligten auch ziemlich gut.“

Moment mal: Ist Ex-Bachelor Andrej etwa gar nicht so unschuldig, wie es im Fernsehen rüberkam? „Ich habe mich buchstäblich in die Ecke gedrängt gefühlt“, weicht Kubi aus – und zeigt sich gegenüber seinem Kontrahenten versöhnlich. „Ich habe volles Verständnis, dass Andrej sehr wütend auf mich ist.“ Er werde auf ihn zugehen und um Verzeihung bitten.