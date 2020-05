Sommerhaus der Stars: Jetzt stehen alle Kandidaten fest!

Die Gerüchteküche brodelt seit Tagen gewaltig! Wer zieht ins "Sommerhaus der "? Einige Namen machten bereits die Runde. Jetzt soll der komplette Cast feststehen...

Diese Promi-Paare ziehen ins "Sommerhaus der Stars"

und Mike Blumer sagten kurzfristig ab. Angeblich konnten sie sich nicht mit dem Sender einigen. Doch Ersatz war schnell gefunden. Laut der "BILD"-Zeitung nehmen und Freund Tim Sandt ihren Platz ein. Eigentlich hatte sich die " "-Blondine geschworen, nie an so einer Trash- -Sendung teilzunehmen. Die hohe Gage konnte sie dann aber doch überzeugen.

Gesellschaft bekommen die beiden von Mallorca-Star Klaus "Almklausi" Meier und Frau Maritta Krehl und den Influencerin Denise Kappes und Henning Merten. Doch auch die restlichen Kandidaten können sich sehen lassen. So haben auch die "Bachelor"-Stars Carina Spack und Serkan Yavuz sowie das schwule Paar Rafi Rachek und Sam Dylan ihre Teilnahme bestätigt.

Ebenfalls mit von der Partie: Daniela Katzenbergers Mutter und Ehemann Peter, " "-Auswanderer Caro und Andreas Robens und Ex-Dschungelkönig und Freundin Viviane Ehret-Kleinau.

Die Dreharbeiten beginnen in Kürze

Wegen der Ausbreitung des Corona-Virus wird dieses Jahr nicht in Portugal, sondern in Deutschland gedreht. Seit Montag sollen sich alle Paare bereits in Quarantäne in Quarantäne befinden. Ab dem 1. Juni wird die Show dann aufgezeichnet. Das Ergebnis bekommen wir dann Ende Juli oder Anfang August zu sehen. Da können wir uns ja auf etwas freuen!

