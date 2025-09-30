„Sommerhaus der Stars”: Rätsel um Folge 5 – wann erscheint Teil 2?
Die Fans rätseln: Warum wurde Folge 5 vom „Sommerhaus” in zwei Teile aufgeteilt und wann geht es mit der Episode weiter?
Wo ist Teil der 5. „Sommerhaus”-Folge?
Das Warten auf Teil 2 von „Das Sommerhaus der Stars” Folge 5 sorgt aktuell für viele Fragen bei den Fans. Normalerweise erscheint jede neue Folge der beliebten RTL-Show immer sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung um Mitternacht auf RTL+. Dieses Mal allerdings gibt es eine Besonderheit, die für Verwirrung sorgt. Viele Trash-TV-Liebhaber fragen sich: Wo bleibt die zweite Hälfte der neuen Episode?
Warum ist Folge 5 nicht komplett verfügbar?
Wer am gewohnten Termin, an diesem Dienstag um 0 Uhr, bei RTL+ reingeschaltet hat, wurde überrascht: Nur die ersten 45 Minuten der fünften „Sommerhaus”-Folge waren verfügbar, der Rest fehlte. Das hat bei vielen Zuschauern für Verwunderung und Frust gesorgt, schließlich wollten sie das Geschehen rund um die Neuankömmlinge Sarah Jelle Jahnel (36) und ihren Freund Ersin verfolgen..
Der Grund: In der kommenden Woche legt „Das Sommerhaus der Stars” im TV eine Pause ein. Es läuft stattdessen am Dienstag, 7. Oktober, das Event „Wer wird Millionär? Die 3-Millionen-Euro-Woche”. Deshalb gerät auch der Online-Release-Rhythmus durcheinander – neue Folgen gibt es für gewöhnlich immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung. Normalerweise hätte es diesen Dienstag also keine neue Episode geben dürfen …
Wann erscheint Teil 2 von Folge 5?
RTL kam den ungeduldigen Fans jedoch entgegen und veröffentlichte den ersten Teil der fünften Folge als kleinen Vorgeschmack. Auf den zweiten Teil müssen alle aber tatsächlich länger warten. Der zweite Teil von Folge 5 erscheint exklusiv auf RTL+ am 7. Oktober, pünktlich um 0 Uhr – somit im gewohnten Turnus.
Wie geht es danach weiter?
Nach diesem eingeschobenen WWM-Special geht alles wieder seinen gewohnten Gang: Folge 6 von „Das Sommerhaus der Stars” wird ab dem 14. Oktober um 0 Uhr bei RTL+ zum Streamen verfügbar sein.
