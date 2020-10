Sommerhaus der Stars: Skandal hinter den Kulissen! DAS wurde nicht im TV gezeigt

Auch mit Eva Benetatou haben Lisha und Lou noch ein Hühnchen zu rupfen. "Ich mag Eva ja nicht ohne Grund nicht. Ich möchte mit diesen Leuten in meinem Leben nie wieder was zu tun haben", erklärt die Blondine. "Man sieht ja in der Vorschau, dass ich ausraste. Das hatte mit etwas zu tun, dass in Folge 8 natürlich wieder rausgeschnitten wurde. Eva hat über sieben Promis so ekelhaft abgelästert. Drogenjunkies und Fremdgänger hat sie enthüllt." Weitere Details haben sie im Live-Podcast mit Amira und Oliver Pocher, der in Kürze erscheinen soll, verraten. Das letzte Wort ist also noch lange nicht gesprochen...