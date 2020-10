Sommerhaus der Stars: Ungezeigte Szenen! Insider packen über Horror-Haus aus

In den letzten Tagen beschwerten sich einige Bewohner wie Lisha und Lou, dass in der Sendung durch den Schnitt vieles anders dargestellt wurde. Laut Iris völliger Quatsch! "Die sollen doch froh sein, dass so viel geschnitten wurde! Dinge, die ich gesehen und gehört habe, waren stellenweise noch schlimmer als gezeigt", so die Mama von Daniela Katzenberger. "Man kann ja keine Wörter in den Mund schneiden! Diese ganzen Schimpfwörter kann man nicht reinschneiden!"