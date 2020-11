Sommerhaus der Stars: Ungezeigte Szenen! So schlimm war das Mobbing-Drama wirklich

Viele Zuschauer fordern nach dem Mobbing-Eklat die Absetzung der Sendung. Doch RTL will aber weiterhin an dem Format festhalten. Im nächsten Jahr soll sich allerdings einiges ändern. "Wir müssen noch mehr Gefühl dafür entwickeln, in welche Richtung es gehen könnte. Aber am Ende kann keiner die Garantie übernehmen, was passieren wird."

