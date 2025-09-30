„Sommerhaus”-Paar Edda & Micha: Nächster Zoff! „Sexleben ist ein Haufen Scheiße”

„Da hätte die aber ruhig mal Hand anlegen können!“ – ein Spruch von Marvin Kleinen, und schon krachte es bei Edda Pilz und Micha Klotz im „Sommerhaus der Stars“. Aus einem vermeintlichen Witz in der fünften Folge der RTL-Show, wurde in Sekunden ein heftiger Streit, der sogar ihr komplettes Sexleben auf den Tisch brachte. Während Edda indirekt von einer Trennung spricht und den gefürchteten „Sommerhaus”-Fluch ins Spiel bringt, wenn Micha nicht endlich reagiert, schleudert er ihr Vorwürfe entgegen, die nicht nur verletzend sind, sondern eindeutig zu weit gehen…