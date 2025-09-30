„Sommerhaus”-Paar Edda & Micha: Nächster Zoff! „Sexleben ist ein Haufen Scheiße”
Heiße Nächte? Fehlanzeige! Eddas und Michas Sexleben spiegelt ihre Beziehung – und die steuert geradewegs aufs Aus zu.
Von Leidenschaft ist bei Edda und Micha keine Spur! Das Einzige, was feucht ist, sind die Tränen.
© RTL
„Da hätte die aber ruhig mal Hand anlegen können!“ – ein Spruch von Marvin Kleinen, und schon krachte es bei Edda Pilz und Micha Klotz im „Sommerhaus der Stars“. Aus einem vermeintlichen Witz in der fünften Folge der RTL-Show, wurde in Sekunden ein heftiger Streit, der sogar ihr komplettes Sexleben auf den Tisch brachte. Während Edda indirekt von einer Trennung spricht und den gefürchteten „Sommerhaus”-Fluch ins Spiel bringt, wenn Micha nicht endlich reagiert, schleudert er ihr Vorwürfe entgegen, die nicht nur verletzend sind, sondern eindeutig zu weit gehen…
Sexleben ist tot – und Edda ist schuld?
Alle wissen: Das Sexleben ist der Spiegel einer Beziehung. Kein Wunder also, dass es bei Edda und Micha auch zwischen den Laken kriselt. Nur Micha scheint das nicht einsehen zu wollen – und macht Edda vor versammelter Runde eine Szene: „Wenn die das Ding mal leer gemolken hätte, holla die Waldfee – dann wäre ich noch mal richtig auf Hochtouren gelaufen!“, pöbelt er über ihren angeblichen Einsatzmangel.
Unter vier Augen eskaliert die Situation sofort. Edda kontert kühl: „Ich habe dir schon hundert Mal gesagt, dass ich es nicht mag, wenn du mich wie ein Sexobjekt hinstellst.“ Doch Micha lacht nur und stichelt: „Schatzi, du bist doch gar kein Sexobjekt – dafür haben wir viel zu wenig Sex.“ Für Edda eindeutig einer zu viel – und das mitten vor laufender Kamera!
Auch die Mitbewohner mischen sich ein. Marvin Kleinen legt nach: „Ich glaube, der ist einfach nur maximal untervögelt.“ Und Tommy Pedroni will es genau wissen: „Wie oft habt ihr denn pro Woche Sex?“ Micha wirkt nervös, dreht sich zu Edda und fragt spitz: „Na, wie oft ist es denn im Durchschnitt, hmm?“ Ein klarer Vorwurf. Edda schweigt lange, dann sagt sie knapp: „Zwei Mal.“
Sommerhaus-Fluch bei Edda und Micha?
Doch damit ist der Zoff noch lange nicht beendet. Paulina Ljubas nutzt die Gelegenheit und stichelt weiter: „Habt ihr beide Angst, dass der ‘Sommerhaus’-Fluch euch erwischt?“ Eine Frage, die Edda kühl kontert: „Dann muss er sich jetzt noch mal zusammenreißen die letzten Tage.“
Für Micha ein Schock. Sichtlich getroffen entgegnet er: „Ich sitze ja auch noch neben dir und du redest über eine Trennung!“ Er bricht das Gespräch ab und verlässt die Runde am Tisch. Doch auch im anschließenden Vier-Augen-Gespräch findet er keine versöhnlichen Worte – im Gegenteil. Verletzt schleudert er ihr entgegen: „Also erstmal bumsen wir nicht zweimal die Woche. Wir bumsen so gut wie gar nicht mehr. Unser Sexleben ist einfach nur noch ein Haufen Scheiße, den du runterspülen kannst!“
Ein Satz, der sitzt. Zwar versöhnen sich Edda und Micha danach recht kalt mit einer kurzen Umarmung, doch die Spannung zwischen den beiden ist unübersehbar. Ob der „Sommerhaus”-Fluch hier tatsächlich zuschlägt?
RTL+