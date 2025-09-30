Schock-Vorfall in der Nacht

„Sommerhaus”-Star Jennifer Degenhart mit beunruhigendem Update: „Hätte alles passieren können”

Schockmoment für Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen: Die „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten wurden in ihrer Wohnung beinahe Opfer eines Einbruchs.

Jennifer schaut ernst nach oben, während Marvin mit offenem Mund neben ihr sitzt.

Jennifer und Marvin müssen erneut eine Krise meistern.

© RTL

VonConstanze Lerch
Senior Editor

Eigentlich wollte Jennifer Degenhart (27) ihren Follower:innen auf Instagram ein Live-Video geben, um über die aktuelle „Sommerhaus“-Folge und das Drama um ihren Freund Marvin Kleinen (30) zu sprechen. Doch stattdessen meldete sie sich sichtlich geschockt mit einer ganz anderen Nachricht: Unbekannte hatten versucht, in die gemeinsame Wohnung einzudringen.

Heute Nacht haben versucht, Leute bei uns einzubrechen als wir geschlafen haben“, erklärte Jennifer in ihrer Story. Während sie sprach, sei Marvin bereits mit der Polizei im Gespräch gewesen, die gleich zweimal in derselben Nacht vor Ort war.

Jennifer Degenhart nach Einbruchsversuch in Angst

Jennifer schildert, wie Marvin in der Nacht verdächtige Geräusche hörte, sich aber nicht sicher war, ob er geträumt habe. Doch die Gefahr war real: „Amateure, die versucht haben, die Tür irgendwie zu knacken, haben es aber nicht geschafft.“

Die Polizei bestätigte den Einbruchsversuch und sicherte Spuren an der Tür, die deutliche Kratzspuren aufwies. Umgehend reagierten Jennifer und Marvin: „Wir haben uns jetzt mit Kameras und Bewegungsmeldern ausgestattet. Hätte nie gedacht, dass das bei uns passiert“, so Jennifer weiter.

„Ich bin gerade so am Zittern“

Besonders erschüttert zeigte sich die Reality-TV-Teilnehmerin über die Vorstellung, was hätte passieren können, wenn die Täter tatsächlich ins Haus gelangt wären: „Ich bin gerade so am Zittern. Wären die reingekommen, was hätte alles passieren können.“

Ihre Fassungslosigkeit ist groß – nicht zuletzt, weil die heruntergelassenen Jalousien und geparkten Autos vor der Tür eindeutig darauf hindeuteten, dass die Wohnung bewohnt ist. Eine geplante Live-Aufnahme mit den Fans verschob Jennifer nach dem Vorfall. Stattdessen versprach sie, sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ausführlicher zu melden. Über die Täter ist bislang wenig bekannt.

Für das Reality-Paar, das ohnehin turbulente Wochen im „Sommerhaus der Stars“ durchlebt, ist der Einbruchsversuch ein weiterer Schockmoment. Bleibt zu hoffen, dass Jennifer und Marvin durch die neuen Sicherheitsmaßnahmen wieder etwas Ruhe finden.

TVDas Sommerhaus der Stars
