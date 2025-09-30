„Sommerhaus”-Star Jennifer Degenhart mit beunruhigendem Update: „Hätte alles passieren können”

Ihre Fassungslosigkeit ist groß – nicht zuletzt, weil die heruntergelassenen Jalousien und geparkten Autos vor der Tür eindeutig darauf hindeuteten, dass die Wohnung bewohnt ist. Eine geplante Live-Aufnahme mit den Fans verschob Jennifer nach dem Vorfall. Stattdessen versprach sie, sich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ausführlicher zu melden. Über die Täter ist bislang wenig bekannt.