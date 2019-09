"Sommerhaus"-Wiedersehen: Handgreiflichkeiten von Willi Herren!

Reddit this

Schockierende Enthüllung für die Fans!

Erst vor Kurzem gewannen Elena Miras und Freund Mike Heiter das diesjährige "Sommerhaus der " und feierten dies zuletzt bei der großen -Reunion der Promi-WG mit ihren ehemaligen Mitbewohnern.

Während die Fans auf den Bildschirmen ein augelassenes Wiedersehen verfolgen konnten, enthüllte das Sieger-Pärchen jetzt, welche schockierenden Szenen sich zwischen zwei Sommerhaus-Stars abseits der Kamera abspielten!

Bei TV-Wiedersehen: Willi Herren wird handgreiflich gegenüber Johannes Haller

Wie Elena und Mike gegenüber Promiflah offenbarten, nahm das Wiedersehen nach Drehschluss eine bedenkliche Wendung:

"Willi wurde noch aggressiv und hat Johannes sogar gekniffen, um ihn zu provozieren", so die Sommerhaus-Siegerin geschockt.

Und auch Partner Mike Heiter schildert, was sich zwischen den TV-Stars abspielte:

"Der Willi ist zu Johannes gegangen, hat den am Arm gepackt und hat den dann so richtig gekniffen... und er hat gesagt 'Komm, wir gehen raus', und so dies und das..."

Wie der Reality-TV-Star fortfährt, scheint seinem Sommerhaus-Kollegen ein unschönes Andenken von Willi Herrens Handgreiflichkeiten zurückgeblieben zu sein:

"Das war sogar blau bei Joannes am nächsten Tag", so Mike Heiter.