Talkshows der 90er: Was machen die Moderatoren heute?

Lange vor „Bauer sucht Frau“ oder „Die Wollnys“ waren deutsche Talkshows das beliebteste Trash-TV-Format der 90er Jahre. Ob Seitensprünge, Vaterschaftstests oder Schönheitsoperationen, kein Gesellschafts-Thema war zu heiß für die geübten Moderatoren. Doch was wurde aus den Talk-Mastern Bärbel, Vera und Co nach dem Ende ihrer Talkshow-Karriere?

"Sonja"

Mit ihrer Talkshow „Sonja“ landet die kesse Blondine zwischen 1997 und 2001 einen vollen Erfolg auf . Doch kann noch viel mehr als Moderieren, so besticht die ausgebildete Pilotin mit einem IQ von überdurchschnittlichen 132. An der Seite von moderiert der einstige Stern am Talkshow-Himmel heute seit nun mehr 15 Jahren das -Erfolgsformat „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Mit ihren schlagfertigen Sprüchen und ihrer Bodenständigkeit punktet Sonja Zietlow schon immer bei den Zuschauern.