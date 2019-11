Sonja Kirchberger: Kurzbiografie

Sonja Kirchberger erblickte am 9. November 1964 in Wien das Licht der Welt. Schon in ihrer Kindheit absolvierte die Österreicherin eine Ausbildung im Klassischen Tanz. Als Ballett-Tänzerin stand sie schon mit zehn Jahren auf der Bühne der Wiener Staatsoper. Doch die Karriere des Jungtalentes stagnierte, so arbeitete Sonja Kirchberger einige Jahre als Zahntechnikerin und Fotomodell. Ein Fotoshooting für einen Möbelkatalog ebnete der 24-Jährigen 1988 den Weg ins Fernsehen. Als Verführerin Coco in dem Erotikfilm „Die Venusfalle“ wurde die brünette Schönheit einem breiten Publikum bekannt und avancierte Anfang der 90er Jahre zu einer der gefragtesten Darstellerinnen des deutschsprachigen Films.

Sonja Kirchberger: Vom Erotik-Star zur Charakter-Schauspielerin

Bis heute wird die begabte Schauspielerin und Synchronsprecherin insbesondere mit Rollen in Erotikfilmen wie „Die wahre Geschichte von Männern und Frauen“ (1990), dem Fernsehmehrteiler „Der König von St. Pauli“ (1998) oder „Gigolo – Bei Anruf Liebe“ (1998) verknüpft, dabei stand sie nach der Jahrtausendwende auch für diverse anspruchsvolle Filme wie „Schneewittchen“ (2009) oder Theaterstücke wie "Jedermann" (1996-2001) auf der Bühne. Sonja Kirchbergers Film-Vita misst heute über 90 deutsche Film- und Fernsehproduktionen.

Heute ist Sonja Kirchberger glücklich mit einem jüngeren Mann

Hinter Sonja Kirchberger liegt nicht nur schauspielerisch, sondern auch privat, eine bewegte Vergangenheit. Sie ist Mutter zweier Kinder, deren Vater öffentlich nicht bekannt ist. Während ihre Tochter Janina noch vor ihrem schauspielerischen Durchbruch 1985 geboren wird, erblickt ihr Sohn Oscar Lee erst 1998 das Licht der Welt. Seit der Trennung von ihrem Lebensgefährten Jochen Nickel nach elf Jahren Beziehung, lebt die Schauspielerin mit ihrem 14 Jahre jüngeren argentinischen Freund auf der Sonneninsel Mallorca. Zuletzt war die brünette Profi-Tänzerin an der Seite ihres Tanzpartners Ilia Russo in der RTL-Show „Let’s Dance“ zu sehen. Trotzdem Sonja Kirchberger von Kindesbeinen an auf der Ballett-Bühne stand, konnte die Österreicherin die Jury wenig überzeugen.