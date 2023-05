Sonja & Harald von Norwegen: Liebes-Aus - die traurige Beichte der Königin

Seit 1959 gehen sie Seite an Seite durchs Leben – zunächst aber heimlich. Sie trafen sich zum ersten Mal bei einer privaten Feier. Der damalige Kronprinz verliebte sich sofort in die Tochter eines Unternehmers. Sie kam aus sehr gutem Hause, war hübsch, gebildet und wohlerzogen, aber eben "nur" eine Bürgerliche. Haralds Vater, König Olav, stellte sich deshalb gegen die Heirat seines Sohnes mit einer Frau aus dem Volk. Das bringe doch die Monarchie in Gefahr! Neun Jahre hoffte das verliebte Paar auf ein Happy End. "Es gab Zeiten, da verloren wir die Hoffnung", erinnert sich Königin Sonja. Ein paar Mal hätten sie sogar versucht, ihre Beziehung zu beenden. "Aber wir fanden immer wieder zueinander." Schließlich stellte Harald den König vor die Wahl: "Entweder Sonja – oder keine!" Außerdem drohte er damit, für immer ledig zu bleiben und nie Kinder zu zeugen. Sein Vater gab schließlich seinen Segen – zum einen, weil die Nachfolge ja geregelt sein musste und zum anderen, weil er einsah, dass er gegen die leidenschaftlichen Gefühle seines Sohnes nichts ausrichten konnte.

1968, vor 55 Jahren, durfte das Paar im Dom zu Oslo endlich "Ja" zueinander sagen. Und bis heute sind sie glücklich miteinander.

