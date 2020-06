Sonja Zietlow: Heute noch so frisch wie vor 20 Jahren

Vielleicht liegt es auch an ihrem verhältnismäßig unauffälligen Dasein in der Öffentlichkeit. Einmal im Jahr moderiert sie das Dschungelcamp. Im Rest des Jahres sehen wir sie vereinzelt immer wieder bei Ranking-Shows, aber sonst bleibt sie so ziemlich unter dem Radar. Und das scheint nicht die schlechteste Idee zu sein. So hetzt sie nicht von Event zu Event auf den roten Teppichen Deutschlands und führt wohl ein ruhigeres Leben, das sie auch 19 Jahre nach der Talkshow "Sonja" noch jung aussehen lässt.