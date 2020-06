Nachdem der Sendestart vier Mal verschoben werden musste, ging es endlich los: RTL II wurde zum ersten Mal in die deutschen Fernsehgeräte übertragen.

Damit war ein Sender geboren, der das Unterhaltungsprogramm der Deutschen nachhaltig prägen sollte. Diverse TV-Formate hatten bei RTL II ihre Geburtsstunde, unzählige spektakuläre TV-Momente haben wir seitdem erlebt.

Nun, zum 20. Geburtstag, präsentiert Sonja Zietlow in einer rauschenden Partynacht tolle Showacts und überraschende Auftritte. Gemeinsam dürfen wir uns auf jede Menge Hintergrundinfos zu unseren Lieblingssendungen freuen und auch einen Blick in die Zukunft von RTL II werfen.

Wir erinnern uns an den aufsehenerregenden Start von "Big Brother", an den unglaublichen Erfolg, den die "Popstars"-Band "No Angels" erziehlte, an neue Sendeformate wie "Berlin - Tag & Nacht" und "Köln 50667". Auch Trendserien wie "Die Geissens", "Die Wollnys" oder sogar die "Peep!"-Show haben bei RTL II ihren Ursprung.

Wir sind gespannt, wenn Sonja Zietlow mit ihren Gästen die schönsten, besten und lustigsten Momente der letzten RTL II-Jahre Revue passieren lässt.

Also schalten Sie ein: "Sonja Zietlow präsentiert: 20 Jahre RTL II Die Zukunft ist jetzt" am Mittwoch, 6. März, um 20:15 Uhr bei RTL II.