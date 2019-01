Sonja Zietlow: Schockierendes Dschungel-Foto aus Australien

Reddit this

Der Dschungel-Wahnsinn geht in die nächste Runde! Ab diesem Freitag zeigt RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Die Dschungelcamper, aber auch die Moderatoren sind in Australien mittlerweile angekommen. postete das erste Foto aus dem Busch – darauf ist ein Detail zu sehen, was die Fans schockiert.

Große Spinne an der Decke

Der Schnappschuss ist in ihrem Hotel gemacht wurden – zunächst ist das nichts Ungewöhnliches. Doch oben im Bild ist eine große schwarze Spinne zu sehen. Die Moderatorin zeigt dazu ein erschrockenes Gesicht.

Die User flippen wegen dem Foto im Netz aus. „Musst du jetzt auch schon Prüfungen machen?“, schreibt ein User. Ein anderer Follower meint: „Ich würde sterben.“ Die Moderatorin scheint es aber gelassen zu nehmen. Schließlich moderiert sie schon seit Beginn an das – in der Zeit sind ihr bestimmt schon viele Krabbeltiere in Australien begegnet.