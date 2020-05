Sonja Zietlow: TV-Hammer! Wird sie neue "Supertalent"-Jurorin?

Reddit this

Es wäre ein echter TV-Kracher! Wird "Dschungelcamp"-Moderatorin Sonja Zietlow am Jurypult von "Das Supertalent" Platz nehmen?

Stühlerücken beim "Supertalent"! Erst kürzlich wurde bekannt, dass nach nur einer Staffel nicht mehr dabei ist. Doch wer wird ihre Nachfolgerin?

Sonja Zietlow will zum "Supertalent"

Offiziell hat sich Sender noch nicht dazu geäußert, doch eine prominente Dame hat bereits Interesse bekundet: . "Ich hätte da mega Spaß dran, beim 'Supertalent' in der Jury zu sitzen. Einfach mir Dinge anzugucken und zu sagen, wie ich sie empfunden habe", gesteht sie jetzt im Interview mit RTL.

Sonja Zietlow: Bittere Abrechnung! Jetzt zeigt SIE ihr wahres Gesicht

Doch Sonja hat Zweifel, dass die den Job wirklich bekommt. "Ich weiß nicht, ob das passen würde. Die sind ja auch immer ziemlich fest besetzt", so die ehemalige "Masked Singer"-Kandidatin. Naja, Sarahs Platz wäre ja jetzt theoretisch frei. Ob wirklich Sonja in ihre Fußstapfen tritt? Das wird sich wohl erst in ein paar Wochen zeigen...

Wow! So sehr hat sich Sonja im Laufe der Jahre verändert: