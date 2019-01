Sonja Zietlow: Verhängnisvolle Leidenschaft! Verliert sie ihren Mann?

Auch privat ist das Ehepaar (Hochzeit 2002) auf einer Wellenlänge. Die beiden sind zum Beispiel totale Hunde-Fans. Doch eine Leidenschaft bringt das Glück von Sonja und ihrem Mann in Gefahr!

Beauty-Doc-Beichte: Sonja Zietlow verrät ihr großes Geheimnis

Verliert Sonja bald ihren Mann?

Denn Jens gab vor Kurzem zu, schon einige Male unterm Messer gelegen zu haben – wegen schlimmer Verletzungen! Beim Downhill (rasante Bergabfahrt mit dem Mountainbike) erlitt er 2010 eine Schultergelenks-Sprengung, musste zwei Stunden operiert werden. Vier Jahre später zog er sich in einer abgelegenen Höhle auf Mallorca eine so schwere Wunde am Kopf zu, dass er mit acht Stichen genäht werden musste! Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wäre ihm niemand zu Hilfe geeilt...

Der Autor liebt ganz offensichtlich das große Abenteuer, den Thrill, die Action! Hoffentlich wird ihm das nicht eines Tages zum Verhängnis...