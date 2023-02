Sonja Zietlow: Warum sie über das "Ehe-Aus" nur lachen kann

Mit der Liebe am Arbeitsplatz ist das so eine Sache. Nicht immer funktioniert das reibungslos. Davon kann auch Sonja Zietlow ein Liedchen singen. Seit 2004 moderiert sie "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" (RTL). Ihr Ehemann Jens arbeitet hinter den Kulissen und schreibt die Witze für die Show. Doch nicht jeder Gag gefällt der 54-Jährigen. Und das kann zu Streit führen: "Nicht einfach. Mein Mann nimmt das schon persönlich." Aber nicht nur das!

Während der zwei Wochen, die Zietlow und ihr Mann für die Show in Australien sind, schlafen sie sogar in getrennten Zimmern. „Abseits der Arbeit haben wir vor Ort nichts miteinander zu tun.“ Aus diesem Grund fragen sich viele jedes Jahr aufs Neue, wie lange ihre Liebe das wohl noch aushält. Darüber kann sich die Moderatorin nur amüsieren. Für sie ist alles in Ordnung. Ob das Gleiche aber auch für ihren Jens gilt?

