Sonny Chiba: Der "Kill Bill"-Star ist tot

Fans, Freunde und Angehörige trauern um Sonny Chiba. Der japanische Schauspieler ist am Donnerstag an Komplikationen im Zusammenhang mit seiner Covid-19-Infektion gestorben. Er wurde 82 Jahre alt. Die traurige Nachricht wird von seinem Agenten und Manager gegenüber "Variety" bestätigt. Offenbar befand er sich bereits seit dem 8. August im Krankenhaus. "Er war ein großartiger Freund und unglaublicher Klient. So ein bescheidener, warmherziger und freundlicher Mann", so Timothy Beal in seinem Statement.