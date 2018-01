Sonya Kraus begeistert im sexy Bikini

Wow! Dass Sonya Kraus (44) zweifache Mutter ist, sieht man ihr wirklich nicht an! Die 44-Jährige ist gerade im Urlaub auf Mauritius und präsentiert ihren Instagram-Followern nicht nur die Traumkulisse ihres Urlaubsortes, sondern zeigt ihnen auch, was sie so hat...

In einem knallig gelben Bikini posiert Sonya Kraus an einer Palme. Die Arme nach oben, lässig eine Sonnenbrille auf der Nase.

Sonya Kraus: "Hab die Wampe eingezogen"

Ein Anblick, der ihre Fans zum Durchdrehen bringt. "Sexy Body", Alleine beim Anblick von deinem Körper geht die Sonne auf", "Alter Verwalter" und "Single", sind nur einige Kommentare ihrer begeisterten Anhänger.

Sonya Kraus wurde beim einkaufen beklaut

Sonyas lässiger Kommentar zu den Komplimenten: "Hab die Wampe eingezogen. Arme hoch funktioniert auch immer gut."