Sonya Kraus: Heftige Veränderung! Sie hat eine neue Frisur

Schnipp, schnapp, Haare ab! hatte anscheinend Lust auf eine Veränderung. Auf ihrem -Account zeigt sie sich platinblonden Haaren und Pony! Lässig guckt sie durch ihre verspiegelte Pilotenbrille in die Kamera. "Ach ja, immer so hell im Tunnel... #spiegelbrille #sunglasses #zauberei #magic Nobelpreis für #mirroredglasses", schrieb sie zu dem Schnappschuss.

"Lady Gaga will ihren Look zurück"

Bei den Fans stößt der neue Look allerdings auf wenig Begeisterung. "Sieht irgendwie aus wie eine Perücke aus. Schade, ich fand dich vorher hübscher", " " und "Laga Gaga aus dem Jahr 2008 hat angerufen. Sie will ihren Look zurück!", lauten nur einige der fiesen Kommentare. Doch das ist nicht das einzige, was ihre Anhänger zu meckern haben. "Hast du deine Lippen aufgespritzt?", fragt sich ein Follower. Die 45-Jährige ist Schönheits-OPS gegenüber nicht abgeneigt. Vor kurzem beichtete Sonya, dass sie regelmäßiger Gast beim -Doc ist. "Zweimal im Jahr wird Botox in meine Denkerstirn und die Zornesfalten gespritzt, allerdings so, dass ich meine Augenbrauen noch bewegen kann“, erzählte sie der "BILD"-Zeitung.