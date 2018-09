Sonya Kraus: Krankenhaus-Schock!

Reddit this

Oh je, das sind definitiv gar keine guten Neuigkeiten von Power-Blondine Sonya Kraus. Erst vor einigen Wochen belustigte uns Sonyas beste Freundin mit der skurrilen Geburtsgeschichte von Sonyas Kind. Doch jetzt der Schock! Wie es scheint, geht es Sonya momentan überhaupt nicht gut...

Das eine absolute Power-Frau ist, ist definitiv nicht Neues. Erst vor einigen Wochen postete Sonya noch fleißig Fotos von ihrem Trip in die Wüstenlandschaften der "Black Rock Desert". Sie zeigte dabei, dass sie auch der größten Hitze strotzen kann. Doch nun das Traurige! In ihrem neusten Post verrät Sonya, dass sie sich momentan im Krankenhaus befindet. Doch warum?

Sonya Kraus begeistert im sexy Bikini

Sonya Kraus im Krankenhaus!

In ihrer " "-Story teilt Sonya nun ihren Fans das traurige Update mit. Sie postet dazu ein Bild von ihrem Arm, der an einer Infusion angeschlossen ist. Für ihre Fans ein absoluter Schock! Viele fragen sich besorgt: Was fehlt Sonya und wie lange muss sie im Krankenhaus bleiben?

Sonya Kraus: So schlecht geht es ihr

Wie aus Sonyas Story ebenfalls ersichtlich wird, hat sich die Blondine scheinbar einen grippalen Infekt zugezogen. So kommentiert sie ihren Post mit den Worten: "Bruning Woman 39,5C Fieber". Die Arme! Wie lange Sonya noch im Krankenhaus bleiben muss, ist nicht bekannt. Ist allerdings zu hoffen, dass es ihr schnell wieder besser geht!