Sonya Kraus: Überraschende Comeback-News!

Huch, das sind definitiv überraschende Nachrichten von Kult-Blondine Sonya Kraus! Nach ihren Mega-Erfolgen bei "Talk Talk Talk" und "Das Glücksrad" wurde es zeitweise Still um die die 44-Jährige. Bis jetzt! In einem überraschenden Statement verkündet Sonya nun ihr großes Comeback!

Sonya Kraus: Traurige Beziehungs-Beichte!

Sonya Kraus: "Talk Talk Talk"-Ikone und "Glücksrad"-Fee

Ihren großen Durchbruch erlebte Sonya Kraus in ihrer Rolle als Glücksfee bei der Spielshow "Das Glücksrad". Aber auch als Kult-Moderatorin von "Talk Talk Talk" konnte Sonya eine große Fanbase für sich gewinnen – danach wurde es ruhig um die Blondine. Denn obwohl Sonya nach ihrem "Glücksrad" und "Talk Talk Talk"-Aus, noch in weiteren Rollen zu sehen war, konnte sich an ihre alten Riesen-Erfolge nicht mehr anknüpfen. Bis jetzt! Wie die Schönheit nun berichtet, können sich ihre Fans bald auf ein Comeback mit ihrem Idol freuen!

Sonya Kraus: Überraschendes Comeback

Wie Sonya nun gegenüber "MDR um 4" verkündet, können sich ihre Fans schon jetzt auf ein Wiedersehen mit ihr bei "Youtube" freuen. So verrät sie: "Aber die Birgit, meine Freundin, die das immer filmt, die hat auch noch mal studiert im fortgeschrittenem Alter. Und jetzt raufen wir uns wieder zusammen im Sommer und drehen wieder weiter." Kein Wunder, dass diese Nachricht nicht nur bei ihren Anhängern für mächtig Begeisterung sorgt. Wann Sonya allerdings das erste Mal wieder vor die Kamera tritt, ist nicht bekannt. Wir freuen uns aber schon jetzt!