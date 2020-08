Sophia Thiel: Ärger während ihrer Auszeit! Die Fans sind stinksauer

View this post on Instagram

Jetzt ist es raus - lange wollte ich euch schon etwas sagen und so denke ich, habe ich den besten Weg gefunden wie ich mich am besten ausdrücken kann... Auf meinem YouTube Kanal findet ihr jetzt ein Video, welches mir persönlich sehr am Herzen liegt - darin gebe ich euch den Grund für meine lange Stille hier auf Social Media und was ich in Zukunft genau vor habe. Ursprünglich war das ganze so wirklich nicht geplant und ich ich hätte nie gedacht, jemals so eine Entwicklung in meinem Leben zu haben... Ich hoffe jedoch, dass ihr meine Situation und mein Vorhaben etwas verstehen und auch nachvollziehen könnt. Den Link zu dem Video findet ihr auch nochmal in meiner Bio. Eure Sophia