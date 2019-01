Sophia Thiel: Bye, bye Jo-Jo-Effekt!

hat selber einmal 30 Kilo mehr gewogen. Doch irgendwann hatte sie genug von ihren Pfunden. Sie raffte sich auf, stellte ihre Ernährung um und trainierte fleißg. Das Ergebnis: Ein Mega-Body, der sie gleichzeitig zu einer der erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen in Deutschland machte.

Bis heute hält sie ihr Gewicht und muss nicht mit dem lästigen Jo-Jo-Effekt kämpfen. Doch wie hat sie das geschafft?

Sophia Thiel: 5 Tipps für einen flachen Bauch

Sophia Thiel: Tipps gegen den Jo-Jo-Effekt

Gegenüber inTouch Online verrät Sophia Thiel ihr Geheimnis um dem Jo-Jo-Effet vorzubeugen. "Die richtigen Lebensmittel in ausreichender Menge essen. Der Jo-Jo-Effekt passiert meistens dann, wenn man dem Körper auf radikale Weise Nährstoffe entzieht. Deshalb holt er sich diese nach einer Diät doppelt und dreifach zurück, da er sich in einem Notzustand befindet", so die 24-Jährige.

Und auch gegen die fiesen Heißhungerattacken hat sie fünf verlässliche Tricks!

Keine zu langen Essenspausen

Ballaststoffreiche Lebensmittel

Regelmäßige Mahlzeiten

Ausreichend Essen

Viel trinken

Sophia Thiel: So besiegt man den Schweinehund!

Doch nicht nur gesunde Ernährung hilft beim Kampf gegen die Pfunde. Auch Sport ist ein Muss. Doch wie schafft man es sich zu motivieren, wenn der Schweinehund mal wieder extrem groß ist? "Mir hilft jedes mal laute Power-Musik, Kaffee und Motivations-Videos auf von anderen Athleten", so die Fitness-Queen offen.

Sophia Thiel schwört dabei übrigens auf Body Weight - also das trainieren mit dem eigenen Gewicht. Dazu hat sie sogar gerade ein neues Buch rausgebracht: "Fit & Stark mit Sophia". "Das tolle daran ist, dass man einfach flexibel überall trainieren kann, egal wo man gerade ist. Ob Zuhause, Draußen, im Hotel oder am Strand etc. Gezieltes Muskeltraining bedeutet also nicht automatisch Fitnessstudio! Bodyweight Training spart zudem jede Menge Zeit und Geld", erklärt sie stolz gegenüber inTouch Online.