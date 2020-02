Sophia Thiel: Comeback? Neues Foto sorgt für Wirbel!

Reddit this

Im Mai letzten Jahres verkündete ihren Rückzug aus der Öffentlichkeit. "In den letzten Monaten habe ich gemerkt, dass es mir immer schwerer fiel, alles gleichzeitig zu meistern. Der Spagat zwischen Athletin, Fitnessmodel, Online-Trainerin, Person des öffentlichen Lebens und Influencerin zehrte immer mehr an mir und meinen Energiereserven", erklärte sie in einem langen -Video. Auch privat musste die Fitness-Queen einiges verkraften. Sie trennte sich nicht nur von ihrem Freund, sondern auch ihre beiden Großmütter starben. Seitdem ist Sophia abgetaucht…

Sophia Thiel: Influencerin packt aus! Das ist der wahre Auszeit-Grund

Fotograf postet ein neues Foto von Sophia Thiel

Trotz allem Verständnis hoffen die Fans seit Monaten auf ein Lebenszeichen von ihr. Seit dem 23. Mai 2019 hat Sophia nichts mehr auf gepostet. Umso überraschender, dass jetzt auf einem Account von einem Fotografen ein Bild von der Influencerin veröffentlicht wurde. Klar, dass die Fans völlig aus dem Häuschen sind. "Ich freu mich, wieder mal was von ihr zu sehen und zu hören", schreibt beispielsweise eine Userin unter dem Post.

Doch schnell kam raus, dass die Aufnahme nur ein Outtake von einem Shooting von 2018 ist. Eine Rückkehr von Sophia ist also leider noch nicht in Sicht...

Diese 5 Fakten wusstest du garantiert noch nicht über Sophia Thiel: