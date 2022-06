Sophia Thiel: Endlich! Sie spricht Klartext

Nachdem sich die angeschlagene Influencerin bei ihren Fans gemeldet hat, ging plötzlich gar nichts mehr. Sie wurde total krank und lag flach. "Sowas hatte ich noch nie. Ich war beim Arzt und der konnte mir keine richtige Diagnose geben, aber ich glaube ich habe mir so eine richtig fette Sommergrippe geholt", erklärt sie bei Instagram.

Sie hatte schlimmen Husten, eine verstopfte Nase und dichte Ohren. Es war der absolute Horror. Besonders der Rückflug! "Ich dachte schon, dass sie mich wegen meinem Rumgehuste und gerotze nicht zurückfliegen lassen", so Sophia weiter. Sie durfte dann zwar fliegen, doch die Reise war alles andere als schön. "Beim Rückflug sind meine Ohren dann voll zugegangen - aber bei der Landung nicht mehr auf... das hat so ultra wehgetan und hab kaum noch was gehört!" Zuhause musste sie dann weiterhin das Bett hüten.

Immerhin: An Corona ist sie offenbar nicht erkrankt. Alle Tests waren negativ. Und heute ist 27-Jährige endlich wieder fitter.

Fit wie Sophia Thiel? Im VIDEO gibt es die besten Tipps: