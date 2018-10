Sophia Thiel enthüllt ihr Hot Body Secret

Reddit this

Sophia Thiel ist DIE Fitness-Queen in Deutschland. Jetzt plaudert sie in der neuen "Shape" ihr Hot Body Secret aus...

Nicht nur was die Figur angeht, ist für viele ein echtes Vorbild. Die Fitness-Influencerin hat dazu noch eine strahlenden Teint und makellose Haut.

Sophia Thiel früher: So sah sie mit 30 Kilo mehr auf den Rippen aus

Strahlender Teint wie Sophia Thiel

Doch wie bekommt sie diesen Glow hin?

"Durch Highlighter, Bronzer und trockenes Körperöl. Und ich liebe schimmernde Bodylotion (die setzt den Körper toll in Szene, vor allem meinen Lieblings-Part: die Schultern)! Mit täglicher Feuchtigkeitspflege sieht man sofort frischer aus und fühlt sich auch so – das habe ich von Mama und Oma", verrät sie gegenüber "Shape".

Und verrät gleich auch ihren ultimativen Tipp: "Mein DIY- -Tipp für Haut und Haare: Kokosöl."

Ab und zu gönnt sich Sophia aber auch ein spezielles Treatment. Wie zum Beispiel eine Gesichtsbehandlung bei der Kosmetikerin oder eine Tiefengewebs-Massage.

So hält sich Sophia Thiel fit

Um fit und schön zu sein, macht die 23-Jährige aber noch viel mehr. Denn ohne Sport geht bei ihr nichts. Wie sie sich täglich fit hält? "Ich esse clean – also so natürlich und frisch wie möglich. Nach dem Aufstehen gibt es reichlich Wasser, dann dehne ich mich und gehe laufen. Und ich liebe Kniebeugen, Planks und Kreuzheben", erklärt sie im Gespräch mit "Shape". Außerdem hat sie immer Proteinpulver und eine Traningsmatte dabei. Sport gehört eben in ihren Alltag wie das tägliche Zähneputzen...