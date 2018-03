Sophia Thiel: Erschütternde Todes-Nachricht

Ohje, arme Sophia Thiel! Erst kürzlich erklärte Sophia ihren Fans, warum sie sich für mehrere Monate aus dem öffentlichen Leben verabschiedete. Wie die hübsche Blondine verkündete, zog sie sich zurück, um die Trennung von ihrem Ex-Freund Charlie zu verarbeiten. Doch damit nicht genug! Wie Sophia jetzt verrät, muss sie nun den nächsten Tiefschlag verkraften.

Sophia Thiel: Überraschendes Trennungs-Drama!

Sophia Thiel: Abschied von ihren Fans

Für Monate verabschiedete sich Sophia Thiel von ihren treuen Fans und Followers. Der Grund: Die Trennung von Ex-Freund Charlie. Sophia fehlte dabei die Kraft, ihre treuen Anhänger mit neuen Social-Media-Updates oder Fitness-Videos zu versorgen. Doch jetzt der nächste Schock! Wie Sophia jetzt berichtet, muss sie aktuell den Tod eines geliebten Menschen verkraften...

Sophia Thiel: Schlimme Todesnachricht

Wie Sophia jetzt in ihrem "Instagram"-Account unter Tränen mitteilte, sei ihre geliebte Großmutter gestorben. So berichtet Sophia: "Heute ist die Beerdigung meiner Oma, die ist nämlich jetzt vor ein paar Tagen auch gestorben. Mach's gut Oma, ich habe dich für immer lieb." Wie Sophia weiter verrät, würde sie sich momentan in der Umgebung von Salzburg aufhalten. Ebenfalls entschuldigte sie sich vorab dafür, dass sie sich auch in den kommenden Tagen weniger aktiv zeigen würde. Ist zu hoffen, dass es Sophia bald wieder bessergeht…