Sophia Thiel: Shitstorm! Die Fans gehen auf die Barrikaden

gehört zu den erfolgreichsten Fitness-Influencern des Landes. Auf ihrem -Account gibt sie regelmäßig Tipps zum Thema Sport und gesunde Ernährung. Mittlerweile folgen ihr 1,3 Millionen User. Doch in letzter ist es ruhig um die 24-Jährige geworden.

Fan: "Mich hast du als Follower verloren"

Das ist auch ihren Followern nicht entgangen. Viele sind verärgert darüber, dass Sophia in letzter Zeit so gut wie nur noch Werbung oder alte Bilder postet. "Nur noch Werbung?!? Kannst du mir mal einen Grund verraten, warum man dir noch folgen sollte?", beschwert sich eine Userin. Und weiter: "Früher warst du für mich wirklich eine tolle und inspirierende Person und ich fand dich echt sympathisch - aber mittlerweile haben dich so viele hier auf Instagram überholt. Bei dir habe ich einfach nur noch das Gefühl, dass du auf Geld aus bist. Mich hast du definitiv als Follower verloren!"

Mit der Meinung steht der Fan nicht alleine da. "Die hat es nicht mehr nötig normale Bilder hochzuladen, die nicht nur von Werbung vollgestopft sind. Geld verändert wirklich den Charakter", ätzt ein anderer Follower.

Was steckt hinter der Auszeit?

Auch öffentliche Termine sind zur echten Seltenheit geworden. Sophia ließ sogar ihren Auftritt auf der diesjährigen FIBO, eine der wichtigsten Fitness-Messen, sausen. Angeblich, weil sie sich den Magen verdorben hatte. Oder steckt doch noch etwas anderes hinter der Auszeit? Bisher meldete sich die Influencerin noch nicht dazu zu Wort...