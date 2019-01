weiß, wie es richtig geht! Die Feiertage sind vorbei und mit ihnen eine Zeit des kulinarischen Hochgenusses. Fast jeder denkt sich im Januar: "2019 mache ich alles anders". Doch wie können wir fit ins neue Jahr starten? Wir haben bei Sophia Thiel nachgehakt und für euch ihre ultimativen Fitness-Geheimnisse gelüftet.

Sophia Thiel: "Man kann sich ruhig an Weihnachten etwas gönnen."

Wer denkt, dass er an Weihnachten und Silvester über die Stränge geschlagen hat, kann unbesorgt sein. So vertritt Sophia über das Schlemmen eine eindeutige Meinung: "Tatsächlich kommt es darauf an, was man jeden Tag macht und nicht an ein paar vereinzelten. Man kann sich ruhig an Weihnachten und Silvester etwas gönnen, doch dann sollte die alte Routine wieder einkehren. Auch ich genieße bewusst diese Feiertage mit meiner Familie! Wichtig ist zudem, dass man trotzdem aktiv bleibt und den Sport nicht gleichzeitig vernachlässigt!" Herzhaft zuschlagen ist also vollkommen legitim. Doch wie sieht es mit dem regelmäßigen Training aus? Legt auch Fitness-Koryphäe Sophia an den Feiertagen eine Fitness-Pause ein?

Sophia Thiel: So purzeln die Feiertags-Kilos

Ausgewogenes Training ist wichtig!

Obwohl auch Sophia den Festtagsschmaus in vollen Zügen genießt, ist ein ausgewogenes Training für sie das "A und O". "Nein. Ich habe zwar ab und zu 1-2 trainingsfreie Tage, doch bereitet mir der Sport so viel Freude, dass ich länger nicht aussetzen möchte, außer ich muss. Mit viel Bewegung lässt sich der Gänsebraten auch besser verdauen", erläutert sie. Aber was macht für sie ein gutes Training aus? Welche Fitnesstipps kann sie ihren Fans fürs neue Jahr mit auf den Weg geben?

("Fit und stark mit Sophia" ZS Verlag)

Drei ultimative Fitness-Tipps von Sophia:

In der gewohnten Trainingsroutine bleiben und bewusst Pausentage planen! Alkohol, Zucker und fettiges in Maßen genießen, oder Alternativen zubereiten. Sich neben der Schlemmerei bewusst und gesund ernähren, damit der Körper die nötigen Nährstoffe nicht nur aus Plätzchen bekommt.

Ebenfalls fügt Sophia hinzu: "Sich selbst nicht zu sehr unter Druck setzen! Der 1. Januar ist für viele ein magisches Datum und, wenn es dann nicht sofort auf Anhieb klappt, sind einige schnell frustriert. Lieber langsam Schritt für Schritt alte Gewohnheiten umstellen und sich selbst Zeit geben! Das wichtigste ist auch nicht planlos auf das nächste Jahr zusteuern. Mit einem konkreten Trainings-, und Ernährungsplan überlässt man nichts dem Zufall!" Damit sollte nichts mehr schiefgehen! Doch ap­ro­pos "Ernährungsplan"! Hat Sophia auch hierfür einen Tipp für ihre Fans?

Sophia teilt mit uns ihr Frühstücks-Smoothie-Rezept

Wie Sophia verrät, greift sie besonders an stressigen Tagen gerne auf einen Smoothie zurück. "Wenn es mal schnell gehen muss - ich liebe meinen Frühstücks Smoothie aus Haferflocken, Magerquark, Vanille Whey von Shape Republic und gefrorenen Beeren. Schmeckt wie ein Erdbeer-Milchshake!", fasst Sophia auf die Frage zusammen, welcher Smoothie sie in ihrem Alltag begleitet. Doch wie oft macht sie sich einen Smoothie selber? "Eher seltener, da ich gerne richtige Mahlzeiten zu mir nehme. Doch wenn es mal richtig schnell gehen muss oder ich unterwegs bin, dann sind Smoothies eine gute Lösung." Ein leckerer Smoothie ist also für Sophia eine gute Alternative.

Bei einem Blick in Sophias Terminkalender könnte sie 2019 jedenfalls des Öfteren auf einen Smoothie zurückgreifen. So berichtet die Sportlerin über ihre Jahrespläne: "Seit kurzem gibt es von mir ein brandneues Trainingsbuch 'Fit und stark'. Darin steckt mein gesamtes Wissen über Bodyweight Training für Zuhause. Außerdem habe ich auch eine eigene Duftlinie kreiert. 2019 wird generell ein sehr spannendes Jahr für mich. Es stehen spannende Drehs, Kooperationen und Shootings bevor und des Weiteren werde ich wieder an Bodybuilding Wettkämpfen teilnehmen - dieses Mal jedoch in den USA!" Definitiv ein volles Programm, welches erneut zeigt: Sophia ist und bleibt eine absolute Power-Frau!